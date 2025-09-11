الخميس   
   11 09 2025   
   18 ربيع الأول 1447   
   بيروت 11:40
    الرئيس نبيه بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان والوفد المرافق

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      لودريان في بيروت ولقاءات مع الرؤساء الثلاثة

      هآرتس الصهيونية: تقديم شكوى في ألمانيا ضد جندي إسرائيلي ظهر في تحقيق صحفي يتحدث فيه عن قتل مدنيين بغزة

      خارجية إثيوبيا في رسالة لمجلس الأمن: مصر عرقلت المفاوضات ورفضت مقترحات التسوية منذ توقيع إعلان المبادئ 2015

