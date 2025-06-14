فلسطين المحتلة

الصواريخ الايرانية تستهدف حيفا المحتلة.. جولة جديدة من الرد على العدوان الاسرائيلي

جددت الجمهورية الاسلامية الايرانية مساء السبت تنفيذ ضرباتها لكيان العدو الاسرائيلي، وذلك في إطار ردها على العدوان الصهيوني الذي استهدف ايران.

وبالسياق، أكدت وسائل إعلام العدو الاسرائيلي سقوط عشرات الصواريخ الإيرانية في حيفا ومحيطها مساء السبت. ولفتت الى ان “الصواريخ الايرانية استهدفت منشآت في حيفا.

وأشارت وسائل اعلام العدو الى ان صفارات الإنذار دوّت في العديد من المناطق داخل الكيان المؤقت، من بينها العفولة، الناصرة ومحيطها، الجليل الأعلى والجليل الغربي، بالاضافة الى حيفا ومحيطها.

وفي وقت سابق مساء السبت اكدت وسائل إعلام العدو إطلاق صواريخ بالستية من إيران باتجاه الكيان الغاصب.

وبالاطار، أصدرت السلطات الاسرائيلية أوامر للجبهة الداخلية للبقاء قرب الملاجئ، خوفا من الصواريخ القادمة من ايران.

من جهته، قال المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي “أصدرت قيادة الجبهة الداخلية تعليمات للسكان في جميع أنحاء البلاد بالبقاء على مقربة من المناطق المحمية”، وتابع “ينبغي تقليل الحركة في المنطقة وتجنب التجمعات”.

المصدر: موقع المنار