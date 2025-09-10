موظف سابق في “واتساب”: إدارة المنصة تجاهلت الثغرات الأمنية

اتهم موظف سابق في “واتساب” إدارة الشركة بتجاهلها الثغرات الأمنية في التطبيق رغم تنبيهه لهم أكثر من مرة، وذلك وفق تقرير نشرته بلومبيرغ.

ورفع عطا الله بيغ الذي يصف نفسه بأنه رئيس الأمن السابق في “واتساب” دعوى قضائية أمام المحكمة الفدرالية موثقا هذه الاتهامات ومؤكدا أن تجاهل الشركة لهذه الثغرات تسبب في تسريب كبير لبيانات المستخدمين في عام 2021.

وأضاف بيغ أنه اكتشف وجود نحو 1500 مهندس في “واتساب” لديهم وصول كامل لبيانات المستخدمين ويمكنهم نقلها أو سرقتها دون ترك أثر حسب ما جاء في الدعوى القضائية.

ويتابع قائلا بأنه نقل مخاوفه لإدارة الشركة أكثر من 5 مرات متتالية، ولكن “واتساب” كانت تفتقر إلى أساسيات الأمن السيبراني وهو ما جعل مديره يتجاهله.

كما أوصل بيغ حسب ادعائه هذه المخاوف إلى مارك زوكربيرغ المدير التنفيذي للشركة، ولكن رد إدارة الشركة كان تسريحه بسبب الأداء الضعيف الخاص به.

وتفتقر “واتساب” إلى القوة الأمنية اللازمة لتأمين منصة بحجمها، إذ يوضح بيغ أن الشركة تملك عددا قليلا من مهندسي الأمن السيبراني مقارنة بالشركات المماثلة لها في الحجم.

وكان بيغ انضم إلى “ميتا” للمرة الأولى في عام 2021 كمدير لفريق الهندسة البرمجية بالشركة، ثم انتقل للعمل كمدير للأمن السيبراني داخل “واتساب”.

ومن جانبها، أكدت “واتساب” على لسان كارل ووج المتحدث الرسمي لها أن بيغ يحاول الانتقام من الشركة عقب تسريحه بسبب الأداء السيئ، مضيفا بأن حماية خصوصية المستخدمين هي إحدى النقاط التي تفتخر بها إدارة “واتساب”.

وأضاف زاده السواح مدير اتصالات السياسات الخاصة بالشركة أن بيغ قام سابقا بتقديم شكوى في إدارة السلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة العمل، وجاءت نتيجة التحقيقات والشكوى بأن فصل بيغ لم يكن تعسفيا أو انتقاميا.

كما نفى السواح أن بيغ كان مديرا للأمن السيبراني بالشركة فضلا عن وجود عدة مستويات من المديرين قبل نائب رئيس القطاع البرمجي بالشركة، وأشار إلى أن وظيفته ظلت مدير هندسة البرمجيات بالشركة.

