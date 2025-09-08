انقطاع كابلات البحر الأحمر يتسبب في تعطيل الإنترنت عبر آسيا والشرق الأوسط

أفادت مجموعة مراقبة الإنترنت “نت بلوكس” بحدوث انقطاع واسع النطاق في خدمات الإنترنت في عدة دول، نتيجة أعطال متعددة في الكابلات البحرية الممتدة عبر البحر الأحمر.

وكشفت المجموعة عن ملاحظة اضطرابات مماثلة في شبكات كل من “اتصالات” و”دو” بالإمارات العربية المتحدة، مما يؤكد امتداد تأثير هذه الحادثة إلى نطاق جغرافي واسع.

وبينما لم تتضح بعد الهوية الكاملة للجهة المسؤولة عن هذه الأضرار، أشارت البيانات التقنية إلى وجود أعطال مركزة في أنظمة الكابلات البحرية بالقرب من سواحل جدة السعودية.

من جانبها، أعلنت شركة “مايكروسوفت” بشكل رسمي أن مستخدمي منصة “أزور” السحابية قد يواجهون بطأ ملحوظة في زمن استجابة الشبكة، مع احتمالية حدوث انقطاعات متفرقة في الخدمة.

وأوضحت الشركة أنها قامت فعليا بإعادة توجيه حركة البيانات عبر مسارات شبكية بديلة، مع التأكيد على أن حركة المرور الشبكية لم تتوقف تماما، ومن المتوقع استمرار تأثيرات الأداء على المسارات التي تمر عبر المنطقة.

المصدر: رويترز