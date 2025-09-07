النائب الحاج حسن: التحدي بالصمود أمام الضغوط القادمة



رأى رئيس “تكتل بعلبك الهرمل” النائب الدكتور حسين الحاج حسن ان “الحكومة اللبنانية اتخذت بفعل الضغط الاميركي وأدواته في آب الماضي قرارا متعجلا خاطئا بلا أفق، وفي الخامس من هذا الشهر عادت لما كنا نقوله من قبل حول ضرورة الانسحاب الاسرائيلي، ووقف العدوان، وعودة الأسرى، والبدء باعادة الاعمار، قبل أي إجراء آخر”.

وقال خلال لقاء في حسينية بلدة شعت في البقاع الشمالي: ” تفضلوا وقولوا لنا ما هي الاستراتيجية الدفاعية التي ستقدمونها، وتكون مقنعة بكيفية الدفاع عن البلد أمام الأخطار القادمة”.

واعتبر ان “بيان الحكومة الأخير، عاد الى نقطة مهمة جدا، وهي التحدي بأن نصمد أمام الضغوط القادمة، وأن نذهب إلى تمتين الموقف الوطني، وأن لا نعطي للأميركي والإسرائيلي أي فرصة لاستضعافنا وفرض الشروط علينا”.

وتابع: “المطلوب من الحكومة عدم تكرار اخطاء 5و7 آب، وأن تستعد لعدم الرضوخ للضغوط، وأن يكون هناك وحدة موقف واستعداد لمواجهة الضغوط والخدع والمؤامرات”.

وختاما، دعا الحاج حسن إلى “مناقشة استراتيجية دفاعية تبيّن كيف ندافع عن الوطن، ليس بالبكاء أوالشكاوى إلى مجلس الأمن، بل استراتيجية دفاعية حقيقية، لان الدبلوماسية هي وسيلة سياسية ولا يمكن أن تكون هي الاستراتيجية الدفاعية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام