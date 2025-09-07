فرنسا | الآلاف يتظاهرون في باريس تضامنًا مع الفلسطينيين وسط تصاعد القصف الإسرائيلي على غزة

خرج آلاف المتظاهرين السبت، في شوارع باريس تنديدًا بالتصعيد الإسرائيلي المتواصل في غزة، وذلك في وقت تطالب فيه القوات الإسرائيلية سكان مدينة غزة بالنزوح إلى ما تسميه “منطقة إنسانية” تمهيدًا لعملية برية وشيكة، بعد نحو 23 شهرًا على اندلاع الحرب.

المسيرة التي جابت شوارع العاصمة الفرنسية رفعت شعارات ولافتات تضامنية مع الفلسطينيين، وردّد المشاركون هتافات بينها: “غزة، غزة، باريس معكِ”.

كما حمل محتجون أكياس دقيق في إشارة رمزية إلى الحاجة الماسّة للمساعدات الإنسانية، فيما رفع آخرون دمى لأطفال قتلى للتذكير بضحايا الغارات.

وقالت رئيسة جمعية “أوروبالستين” أوليفيا زيمور إن الفلسطينيين “لا يجدون مكانًا يذهبون إليه، إذ يُقصفون في الشمال والجنوب على حد سواء”، معتبرة أن صمودهم على أرضهم “شكّل فشلًا ذريعًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”.

من جهتها، وصفت النائبة عن حزب “فرنسا الأبية” غابرييل كاتالا ما يجري بأنه “ترحيل قسري يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية”، رافضة توصيفه بـ”النزوح”.

كما عبّر متظاهرون آخرون عن غضبهم إزاء استمرار الحرب، حيث اعتبر رافاييل، وهو موظف حكومي، أن “ما يجري إبادة جماعية متواصلة تهدف إلى محو الشعب الفلسطيني وإعادة السيطرة على أراضيه”.

المصدر: وكالات