المفتي قبلان: المقاومة قوة دفاع وطني وشريك كامل للجيش اللبناني

قال “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان، في رسالة المولد النبوي الشريف لهذا العام من مسجد الإمام الحسين (ع) في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت “إننا في عالم متعدد الدول وشديد العدوانية، وقد أكّد النبي الأعظم ضرورة حماية الإنسان وضمان أمنه وأمان بلاده وحقوق شعبه وإنسانيته، بعيدًا عن لعبة بيع البلاد وتصفية مشاريعها السيادية والأخلاقية”.

وأضاف المفتي قبلان “في يوم النبي الأعظم (ص)، أقول للحكومة اللبنانية: لبنان بلد ميثاقي، والمقاومة قوة دفاع وطني وشريك كامل للجيش اللبناني، والحاجة إليهما سيادية ووجودية، ولا خيانة أكبر من طعن هذا التماسك السيادي بين الجيش والمقاومة”. ولفت إلى أن “المخاطر التي تحيط بالبلد هائلة، وهذا يفرض علينا أن نحمي لبنان بعيدًا عن لعبة الصفقات وقضية التلزيمات والتبعيات”، وتابع: “لا شيء أكرم على النبي الأعظم من الشراكة الإسلامية – المسيحية، والوحدة السنية – الشيعية، ولا شيء أهم عند الله والوطن من الأشلاء والقرابين التي دافعت وتدافع عن سيادة لبنان ووحدته، ولا شيء أثمن في هذه اللحظات المصيرية من المحبة الوطنية”.

وأشار المفتي قبلان إلى أن “ما قدّمته المقاومة للدفاع عن لبنان وشرفه وسيادته لا مثيل له على الإطلاق”، وأضاف: “يكفي المقاومة (بكل أطيافها) وطنية وشرعية، أنها القوة التي استعادت الدولة والبلد والمؤسسات، وحررت لبنان، وظلت تحميه وتردع عنه بأعظم الأثمان طيلة عقود وما زالت كذلك، وسط حكومة عمياء بلهاء تكاد تكون متواطئة، ولا شرعية فوق الشرعية التي استعادت الدولة والبلد والمؤسسات وما زالت تحمي بكل إمكاناتها”.

من جهة ثانية، اعتبر المفتي قبلان أن “ما يجري في قطاع غزة مذبحة بحجم أهل الأرض، وقد خسر كثير من العرب والعالم لحظة الموقف العظيم أمام الله، وكان لبنان السبّاق للنجدة التي تليق بوصايا ومواثيق الأنبياء ومجاميع الإنسان، إلا أن خيانة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والكيانات الأممية والسياسية الموزعة في هذا العالم كانت بحجم أسوأ الفظاعات على وجود الإنسان، وما زالت أنقاض وأشلاء قرابين هذا البلد على الأرض”.

المصدر: موقع المنار