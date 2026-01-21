المفتي قبلان: لتتحمل السلطة اللبنانية مسؤولياتها على الحدود وجنوب النهر بعيدا عن العنتريات الداخلية

قال “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان في بيان له مساء الأربعاء “لا شك أن واقع الأزمة يتعدّى جنون الصمت، وإسرائيل وحش إرهابي وقوة غاشمة وغادرة تعتاش على القتل والمجازر والغارات والكوارث السيادية والوطنية”. وتابع “المطلوب حكومة نصف وطنية تتعامل مع الجنوب وكأنه قطعة من بيروت وبعبدا، وهذا لا يريده من لا يريده”.

وأضاف المفتي قبلان أن “ما يجري كارثي بكل المعايير، وخاصة رد فعل السلطة، فإنه دون الحد الأدنى لنصف سلطة وطنية”، ورأى أن “الخطير أن السلطة السياسية منذ اليوم الأول ما زالت تعدم نفسها وتتنكّر لحقها وحق شعبها وسيادتها، فيما وزارة الخارجية لا دخل لها بقضايا لبنان لأن من يديرها من كوكب آخر”.

وأشار المفتي قبلان إلى أن “الانتهاك الهائل يقابله استهتار هائل، ولذلك لا للأعذار الواهية ولا للهروب والتعجيز والاستقالة من أخطر المسؤوليات الوطنية”. وتابع “لا شيء أخطر من الفشل الذي يلف هذه السلطة، أكبر من تطبيع الفشل والنوم عليه، لدرجة أنّ السيادة نفسها أضحت ملفاً تفاوضياً، فيما المسؤولية الوطنية باتت عبئًا بلا أب أو أم”.

وقال المفتي قبلان “اللحظة لتتحمل السلطة مسؤولياتها على الحدود وجنوب النهر بعيدًا عن العنتريات الداخلية، وإغاثة الناس المتضررين وبسرعة”. وأكد أن “حقّ لبنان أن يُدار بعقل شجاع وحسابات دقيقة، لا بعقل مهزوم ومستسلم، والقضية كيف نحمي لبنان لا كيف نهدم الأعمدة التأسيسية التي قام عليها هذا الوطن”.

المصدر: موقع المنار