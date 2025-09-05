الجمعة   
    3 شهداء و 7 اصابات بقصف طائرات الاحتلال لشقة سكنية قرب مركز الأطراف الصناعية بشارع سوق اليرموك في حي الدرج وسط مدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وكالة تاس: منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 7 طائرات مسيرة في سماء لوغانسك شرق أوكرانيا

      ماكرون: 26 دولة تتعهد بضمانات أمنية لأوكرانيا بعد الحرب بانتظار موقف ترامب

      مستشفيات غزة تستقبل 14 شهيدا بينهم 5 أطفال في غارات إسرائيلية على شقق سكنية وخيام نازحين بمدينة غزة

