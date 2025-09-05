الجمعة   
   05 09 2025   
   12 ربيع الأول 1447   
   بيروت 00:51
ArEnFrEs

    شهيد على الأقل ومصابون في استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية بشارع سوق اليرموك في حي الدرج وسط مدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزارة الصحة في غزة: 64231 شهيدا بعد مرور 700 يوم على بدء العدوان على القطاع

      قوات الاحتلال تفجر روبوتًا مفخخًا ثانيًا لتدمير منازل المواطنين في جباليا النزلة شمال غزة

      شهداء وإصابات جراء قصف الطيران المروحي خيمة نازحين في الجامعة الإسلامية بمدينة غزة

