بوتين: على زيلينسكي زيارة موسكو إذا كان مستعدا للقاء معي

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى زيارة العاصمة الروسية موسكو إذا كان مستعدًا لعقد لقاء.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب زيارته للصين، الأربعاء: “قلت – نعم، هذا ممكن (عقد لقاء مع زيلينسكي). في النهاية، إذا كان زيلينسكي مستعدًا، فليأتِ إلى موسكو”.

وسبق أن صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو لا تخطط حاليًا لعقد لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي، مؤكدًا استعداد بوتين للاجتماع عندما يتم التحضير للقاء.

وأوضح لافروف أن المقترحات الأمريكية التي رفضها زيلينسكي كانت تُشكّل – في نظر الإدارة الأمريكية – أساسًا لحل الأزمة، ولفت إلى أن روسيا وافقت على إبداء مرونة في عدد من القضايا التي أثارها ترامب.