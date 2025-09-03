“الوطني الحر”: على الحكومة اللبنانية تبني استراتيجية دفاع وطني

طالب “التيار الوطني الحر” في لبنان، في بيان له الأربعاء، الحكومة بتبنّي استراتيجية دفاع وطني، كورقة لبنانية تضمن من خلالها حماية لبنان وسيادته، وتحقيق مبدأ حصرية السلاح، وشدّد على “ضرورة استبعاد الجيش اللبناني من الخلافات السياسية التي لا دخل له فيها”.

وأعرب التيار عن أسفه للارتباك الحاصل في الحكومة حول موضوع حصرية السلاح، وانتقد “موافقتها على الورقة الأميركية أو أهدافها، ثم تراجعها عنها أو اعتبارها غير قائمة”، مشيرًا إلى “تلميح نائب رئيس الحكومة إلى فكّ الالتزام بما وافق عليه مجلس الوزراء سابقًا، بسبب عدم الموافقة الإسرائيلية”.

ورأى التيار أنّ “من الأجدى بالحكومة أن تضع سريعًا ما أسمته في بيانها استراتيجية دفاع وطني، لكي تكون الورقة اللبنانية التي تلتزم بها أمام الشعب اللبناني والمجلس النيابي، وتنفذها بما يؤمّن حماية لبنان وسيادته، ويحقق مبدأ حصرية السلاح تحت راية الدولة والقانون”.

وأكد التيار “الوقوف إلى جانب الجيش اللبناني في ما يتخذه من إجراءات تحقيقًا لمبدأ حصرية السلاح، وذلك تنفيذًا لسياسة الدولة ووفق الإمكانات التي يمتلكها، من دون تحميله مسؤوليات لا يمكن تحمّلها، تتعلّق بالوفاق الوطني والسلم الأهلي، ومن دون إدخاله في خلافات سياسية لا شأن له بها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام