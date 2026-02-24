“التيار الوطني”: قرار رفع سعر البنزين لا يمر بدون موافقة وزير الطاقة والمياه

قال “التيار الوطني الحر” في لبنان، في بيان له الثلاثاء: “لا يمكن لأحد أن يفهم ما فعلته الحكومة من أجل حماية معيشة الناس”.

وتابع البيان: “هل من يخبر الحكومة أن مداخيل المواطن تتبخر قبل أن يكمل شهره، وأن صرخة المواطن ترتفع لأنه لا يتمكن من دفع أقساط المدارس والجامعات وكلفة الاستشفاء والنقل والغذاء؟”.

وأوضح البيان أن “الطعن الذي تقدم به تكتل لبنان القوي الأسبوع الماضي بقرار زيادة سعر البنزين، لا يعود فقط لمخالفته القوانين، بل لحماية القدرة الشرائية للناس الذين مدّت الحكومة يدها إلى جيوبهم، فيما كان يفترض بها أن تبحث عن المداخيل من مصادر أخرى، أبرزها استرداد الأموال المحوّلة إلى الخارج، وإقرار الفوترة الإلكترونية، وتحسين الجبايات، وهي وحدها كافية لتأمين الأموال للعسكريين والأساتذة وموظفي القطاع العام”.

وتابع البيان أن “المواطنين يدركون أن قرار رفع سعر البنزين لم يكن ليمرّ لو لم يوافق عليه ويوقّعه وزير الطاقة والمياه”، وأضاف: “كل كلام معارض وشعبوي لفريقه السياسي في الإعلام هو استخفاف بالعقول لم يعد ينطلي على أحد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام