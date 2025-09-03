5 شائعات مغلوطة عن شبكة “واي فاي”.. انتبه لها

أصبحت تقنيات “واي فاي” لنقل إشارة الإنترنت لاسلكيا من أكثر التقنيات استخداما في العصر الحديث، وذلك لازدياد أهمية الإنترنت وسهولة استخدام هذه التقنية لتوصيل الإنترنت لأكثر من جهاز معا وفي آن واحد.

ومع الانتشار الواسع للتقنية واستخدامها في عديد من الأماكن لسنوات طويلة، ظهرت مجموعة من الشائعات المغلوطة عن “واي فاي” قد تزيد من تعقيد استخدام تقنية هي في الأساس سهلة الاستخدام.

لذلك، نستعرض معكم اليوم أبرز 5 شائعات عن تقنية “واي فاي”:

1- اتجاه الهوائي: تطورت موزعات إشارة “واي فاي” كثيرا السنوات الماضية، وأصبح من المعتاد أن نرى أجهزة مزودة بأكثر من هوائي واحد لإرسال الإشارة.

ويعتقد البعض أن اتجاه هذا الهوائي يؤثر بشكل مباشر في وصول إشارة الإنترنت إلى أماكن أكثر ويقلل المناطق الميتة داخل المنزل أو الشركة.

ولكن الحقيقة تختلف عن ذلك كثيرا، إذ إن توزيع وشكل الهوائيات المثبتة في الجهاز لا يؤثر على الإطلاق في معدل ومدى وصول الإشارة إلى أماكن مختلفة داخل محيط الجهاز.

وذلك لأن أغلب أذرع الهوائي الحديثة تعتمد على توزيع الإشارة بشكل متعدد الاتجاهات، ويعني هذا أن الهوائي يمثل النقطة الرئيسية لدائرة توزيع الإشارة، إذ إن توزيع الإشارة يتم على شكل دائري وليس خطي مستقيم.

ولا ينطبق هذا الأمر على موقع جهاز توجيه الإشارة، إذ إن موقعه مهم ومؤثر جدا في وصول الإشارة إلى أماكن أكثر في المنزل.

فكون الجهاز موضوعا على حائط أو إلى جوار حائط منخفض يجعل الجهاز غير قادرا على توزيع الإشارة بشكل جيد في اتجاه الحائط، لذلك ينصح دائما بوضعه في نقطة مرتفعة.

2- الإعدادات المتقدمة لجهاز توزيع الإشارة: تقدم الشركات الآن مجموعة من أجهزة توزيع الإشارة ذات الإعدادات الاحترافية والمتقدمة للغاية، ويظن البعض أن امتلاك هذه الأجهزة أفضل من الأجهزة المعتادة.

ولكن الحقيقية هي أن تخصيص وإعداد هذه الأجهزة يتطلب كثيرا من الجهد والعمل اليدوي الذي يحتاج في بعض الأحيان إلى تطبيقات خاصة ومعدات خاصة.

وبشكل عام، فإن أجهزة توزيع الإشارة تأتي مجهزة لما يتناسب مع الاستخدام المعتاد لغالبية المستخدمين، لذلك لن تحتاج إلى تغير كثير من الإعدادات بها.

ولكن في بعض الأحيان تتعارض إشارة أجهزة توزيع الإشارة مع بعضها بعضا، ويكون الحل الاعتماد على فني متخصص لقياس درجات تداخل الإشارة وإعادة توزيعها على قنوات راديو فارغة لا تضم إشارات من أجهزة توزيع أخرى.

3- استخدام مقويات الإشارة في المنزل: تعد مقويات الإشارة إحدى أفضل الأجهزة والخيارات التي يمكن استخدامها لزيادة مدى وصول إشارة الإنترنت داخل المنازل الكبيرة والمساحات الواسعة.

ولكن في بعض الأحيان يتم توصيل مقويات الإشارة عبر “واي فاي” بأجهزة توزيع الإشارة، مما يجعلها تفقد جزءا كبيرا من مزايا زيادة مدى الإشارة.

وينصح الخبراء دائما بتوصيل أجهزة تقوية الإشارة بمصدر الاتصال اللاسلكي بالإنترنت عبر استخدام كابلات الإنترنت مباشرة، وهو ما يضمن زيادة قوة الإشارة ووصولها إلى كافة الأماكن التي يستطيع جهاز التقوية الوصول إليها.

وتجدر الإشارة إلى أن توصيل الأجهزة المنزلية باستخدام كابلات الإنترنت مباشرة بجهاز التقوية لا يضمن لها وصول الإشارة بشكل جيد ما دام كان الجهاز متصلا باستخدام “واي فاي” في الأساس.

4- من الأفضل الاتصال اللاسلكي أم السلكي؟ يخوض خبراء الشبكات ومحبو التقنية هذا النقاش منذ ظهور تقنيات “واي فاي” للمرة الأولى، ورغم كون هذه التقنيات تطورت كثيرا بشكل يتيح لها نقل الإشارة بسرعة أكبر من السابق، فإن النقاش ما زال مستمرا.

وتكمن الإجابة عن هذا النقاش في نوعية الاستخدام الذي يحتاجه كل جهاز وكل فرد، وذلك بسبب اختلاف آلية عمل شبكات “واي فاي” وشبكات الإنترنت.

ولتبسيط المفهوم، يمكن القول بأن شبكات “واي فاي” أشبه بطرق عامة يمكن لأي سيارة المرور بها، وفي حالة وجود عديد من السيارات في الطريق، فإن كل سيارة تحتاج لانتظار دورها حتى تستطيع المرور.

ولكن يختلف الأمر في الاتصال السلكي، إذ إن الممر الخاص بالسيارة أو الإشارة هو مخصص لجهاز واحد فقط، لذلك لن يواجه أي ازدحام أو تأخر في نقل الإشارة.

وبالتالي، إن كان الجهاز يحتاج إلى إشارة إنترنت سريعة وغير منقطعة مثل الخوادم وأجهزة الألعاب، ينصح دائما باستخدام الاتصال السلكي بدلا من اتصال “واي فاي”.

5- إخفاء اسم شبكة “واي فاي” يحمي الشبكة: توفر أجهزة توزيع الإشارة إمكانية إخفاء اسم شبكات “واي فاي” مما يجعل الاتصال بها من الجهات الخارجية أو العثور عليها من المتطفلين أمرا صعبا.

وبينما تقدم هذه الآلية حماية ملائمة ضد المتطفلين والمستخدمين المزعجين، غير أنها لا تقدم حماية تذكر ضد خبراء اختراق الشبكات والقراصنة.

ويستطيع أي شخص استخدام تطبيق لفحص إشارات الإنترنت و”واي فاي” للعثور على الشبكة والبدء في اختراقها مباشرة دون الحاجة لمعرفة اسم الشبكة أو حتى كلمة المرور الخاصة بها.

المصدر: مواقع