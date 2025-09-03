هيئة الإذاعة النرويجية: البرلمان ينتظر إجابات من وزير المالية بشأن استثمار الصندوق السيادي للبلاد في شركة “ميرسك” في ظل تقارير عن قيامها بنقل شحنات عسكرية إلى “إسرائيل”