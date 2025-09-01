الإثنين   
    لبنان

    السفير المصري من بعبدا: تطبيق حصرية السلاح شأن لبناني يعالج بالحوار

      أكد السفير المصري في لبنان، علاء موسى، أن “حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة في لبنان ثوابت وطنية لا نقاش حولها”، حسب تعبيره، مشيراً إلى أن آليات التطبيق تبقى شأناً لبنانياً يُعالَج دائماً بالحوار والتفاهم.

      وشدد موسى، بعد لقائه رئيس لجمهورية جوزاف عون في بعبدا اليوم، على دعم مصر للبنان ودورها في تسهيل الخطوات التي يقودها الرئيس، ولا سيما في ما يتعلّق بالانسحاب الإسرائيلي، لافتاً إلى تأكيد ذلك خلال زيارة رئيس الحكومة نواف سلام الأخيرة إلى القاهرة.

      وأشار السفير المصري إلى أن البحث في بعبدا تناول الأوضاع في لبنان والمنطقة، مؤكداً دعم جهود الرئيس عون من أجل تثبيت الاستقرار في لبنان.

      إلى ذلك، سلّم موسى الرئيس عون رسالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي، تضمّنت دعوة رسمية للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير في الأوّل من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

      المصدر: مواقع إخبارية

      نتنياهو رفض مناقشة اتفاق تبادل أسرى جزئي… ووثيقة سرّية تقرّ بفشل “عربات جدعون”

      إعلام العدو: العثور على جندي “اسرائيلي” خدم في غزة منتحرا في منزله في نهاريا

      الشيخ الخطيب: العدو بدأ يعد العدة لتفادي إنجاز المقاومة من خلال الفتنة عبر العنصرين القومي والطائفي

