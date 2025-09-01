الإثنين   
    دولي

    بوتين: الأزمة الأوكرانية ناتجة عن “انقلاب مدعوم من الغرب”

      رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الحرب التي تشنها بلاده على أوكرانيا منذ أكثر من ثلاثة أعوام، سببها “انقلاب مدعوم من الغرب ومحاولات لجرّ كييف إلى حلف شمال الأطلسي”.

      وقال بوتين، في كلمة أمام قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين الصينية اليوم، إن “هذه الأزمة لم تكن ناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا، بل كانت نتيجة انقلاب في أوكرانيا دعمه وتسبّب به الغرب”، موضحاً أن “السبب الثاني لهذه الأزمة هو المحاولات الدائمة للغرب لجرّ أوكرانيا الى حلف شمال الأطلسي”.

      وشدد الرئيس الروسي على أن العالم يحتاج إلى “نظام يحلّ بدلاً من النظام المتمحور حول أوروبا والنظام الأورو-أطلسي اللذين عفا عليهما الزمن، ويأخذ في الاعتبار مصالح أوسع دائرة من الدول”، مثمناً جهود الصين والهند وشركاء استراتيجيين آخرين في المساهمة بحل الأزمة.

      وتأتي تصريحات بوتين فيما دعا نظيره الصيني شي جينبينغ في افتتاح القمة، التي يحضرها حوالى 20 من قادة منطقة أوراسيا، إلى معارضة عقلية الحرب الباردة وسياسة الترهيب في العلاقات الدولية.

      ومن المقرر أن يعقد بوتين سلسلة لقاءات ثنائية على هامش القمة، لمناقشة المساعي الدبلوماسية بشأن أوكرانيا، ولا سيما بعد محادثاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولاية ألاسكا منتصف آب/اغسطس الجاري.

      المصدر: مواقع إخبارية

