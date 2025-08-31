الأحد   
   31 08 2025   
   7 ربيع الأول 1447   
   بيروت 06:22
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    ترامب: سأصدر أمرا تنفيذيا يلزم بأن تكون بطاقة الهوية للناخب جزءا من كل تصويت

      مواضيع ذات صلة

      وزير خارجية كوريا الجنوبية: القمة قد تساعد على تخفيف التوتر وتحقيق نزع سلاح كوريا الشمالية النووي في النهاية

      وزير خارجية كوريا الجنوبية: القمة قد تساعد على تخفيف التوتر وتحقيق نزع سلاح كوريا الشمالية النووي في النهاية

      يونهاب عن وزير خارجية كوريا الجنوبية: احتمالية عقد قمة أمريكية كورية شمالية خلال منتدى أبيك منخفضة جدا حاليا

      يونهاب عن وزير خارجية كوريا الجنوبية: احتمالية عقد قمة أمريكية كورية شمالية خلال منتدى أبيك منخفضة جدا حاليا

      ترامب: سيكون التصويت عبر بطاقات الاقتراع الورقية فقط

      ترامب: سيكون التصويت عبر بطاقات الاقتراع الورقية فقط