    طيران العدوان الاسرائيلي يستهدف منزلًا في منطقة أبو اسكندر بحي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة

      الإخبارية السورية: قوات سوريا الديمقراطية تستهدف بالقذائف الصاروخية قرية تل ماعز شرقي حلب

      ايطاليا | تظاهرة حاشدة تزامنا مع مهرجان البندقية السينمائي تُطالب بوقف الإبادة و التركيز على وضع غزة

      مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يعلن أنّ رفات الرهينة الثاني التي أعيدت من غزة بعملية خاصة للجيش هذا الأسبوع تم التعرف عليها على أنها لـ “عيدان شتيفي”

