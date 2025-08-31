الأحد   
    بوتين يصل اليوم الأحد إلى مدينة تيانجين في شمال الصين لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون ويشارك فيها حوالى 20 من قادة العالم بينهم الرئيسان الإيراني والتركي ورئيس الوزراء الهندي

      رئيس كوبا ميغيل دياز-كانيل يبدأ جولة في آسيا تشمل الصين ولاوس وفيتنام وذلك وسط ازمة اقتصادية كبيرة تشهدها الجزيرة تضاف إليها الاضطرابات الاقتصادية العالمية الناتجة من سياسة الرسوم الجمركية الباهظة التي تنتهجها الولايات المتحدة

      قوات الاحتلال تقتحم بلدة سعير شمال شرق الخليل ومدينة يطا جنوبها في الضفة الغربية

      آلاف الستوطنين الإسرائيليين يتظاهرون مساء السبت في “ساحة الأسرى” وسط “تل أبيب” للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة ووقف العملية العسكرية “الإسرائيلية” في مدينة غزة

