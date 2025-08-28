وفد صيني يزور واشنطن لبحث المسائل التجارية

يزور ممثل التجارة الدولية الصيني، لي شينغانغ، الولايات المتحدة هذا الأسبوع على رأس وفد لإجراء محادثات مع مسؤولين أميركيين.

وأفادت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، هي يونغكيان، بأن “الصين تعتزم التعاون مع الولايات المتحدة للاستمرار في استخدام آلية التشاور الاقتصادي والتجاري الصينية الأميركية، وتسوية المشكلات القائمة عبر الحوار المتكافئ والمشاورات، والحفاظ معاً على نمو سليم ومستقر ومستدام للعلاقات الاقتصادية والتجارية” بين البلدين.

وأوضحت للصحافيين، اليوم الخميس أن الوفد سيصل إلى الولايات المتحدة بعد زيارة لكندا اختتمها أمس.

وخاضت بكين وواشنطن في مطلع العام حرباً تجارية على وقع رسوم جمركية مشددة متبادلة وصلت إلى 125% من الجانب الصيني و145% من الجانب الأميركي، قبل أن تباشرا مفاوضات أتاحت التوصل إلى هدنة في أيار.

وفي هذا السياق، تم خفض الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية على الصين إلى 30 في المئة بينما خفّضت الصين رسومها إلى 10 في المئة، على أن تبقى هذه النسب سارية حتى تشرين الثاني أو إلى حين التوصل إلى اتفاق قبل هذا الموعد.

تقليص مدة إقامة الطلاب والصحافيين

على مقلب آخر، أطلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم إجراءً لتقليص مدة إقامة الطلاب والصحافيين في الولايات المتحدة، في خطوة إضافية على صعيد تشديد الهجرة النظامية.

وستحدَّد مدة إقامة الصحافيين الأجانب بـ240 يوماً، مع إمكانية التقدم بطلبات لتجديدها مدة مماثلة، باستثناء الصحافيين الصينيين الذين حددت مدة إقامتهم بتسعين يوماً.

وكانت الصين قد أعربت أمس عن أملها أن تستقبل الولايات المتحدة مزيداً من الطلاب الصينيين بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه السماح لـ 600 ألف طالب بدخول البلاد.

