الخميس   
   28 08 2025   
   4 ربيع الأول 1447   
   بيروت 03:59
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    المدير العام لوكالة الطاقة الذرية: بدأنا عملنا في تفتيش المواقع الإيرانية لكن لم نصل بعد للمستوى الذي نرغب فيه