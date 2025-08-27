عربي وإقليمي

عشرات الإصابات باعتداء العدو الإسرائيلي على مدينة نابلس بالضفة المحتلة

أُصيب فلسطينيان بالرصاص الحي، والعشرات بحالات اختناق جرّاء استنشاق الغاز المسيل للدموع، الأربعاء، خلال اقتحام قوات العدو الإسرائيلي المتواصل لمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد “الهلال الأحمر الفلسطيني” بأن “طواقمه تعاملت مع 37 إصابة، بينها إصابتان بالرصاص الحي، و27 إصابة بالغاز المسيل للدموع، و5 إصابات بالرصاص المطاطي، وإصابة بشظايا رصاص، وحالتان نتيجة السقوط والاعتداء بالضرب، وذلك خلال الاقتحام الذي طال البلدة القديمة في المدينة”.

وأكدت مصادر محلية أن “الاقتحام استمر قرابة 14 ساعة، وأسفر عن حالتي اعتقال، وإجبار عدة عائلات على إخلاء منازلها، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، قبل انسحاب القوات”.

ولفتت المصادر إلى أن “قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعشرات الآليات العسكرية، وتمركزت في وسطها، وفرضت حصارًا على البلدة القديمة، وشرعت في مداهمة منازل المواطنين داخلها، وأجبرت عدة عائلات على إخلاء منازلها في حي القصبة، وأبلغتهم بإمكانية العودة عصرًا”.

وتابعت المصادر “كما انتشرت قوات الاحتلال في أحياء المدينة، ونشرت القناصة في منطقة شارع سفيان وميدان الشهداء وسط المدينة، واقتحمت عدة محال تجارية في منطقة رأس العين”.

المصدر: فلسطين اليوم