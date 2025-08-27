لبنان

“تجمّع العلماء”: كلام براك إهانة لرئاسة الجمهورية ولكل اللبنانيين

رأى “تجمّع العلماء المسلمين” في لبنان، في بيان له الأربعاء، أن “ليس غريبًا على ممثل الاستكبار العالمي توماس براك أن يتصرف بهذه النظرة الاستعلائية تجاه الصحافيين اللبنانيين عند مدخل القصر الجمهوري، ما يُعدّ إهانة لموقع الرئاسة الأولى، وبالتالي إهانة لكل اللبنانيين”.

وأشار التجمّع إلى أن “الموقف الذي يجب أن يُتّخذ من هكذا موظف مسيء هو طرد هذا المستكبر من لبنان، والطلب من دولته ألا ترسله مجددًا، لأنه وجّه إهانة لكل اللبنانيين”، وسأل: “وزير الخارجية يوسف رجي، ألا يستدعي هذا الأمر الجلل استدعاء السفيرة الأميركية ليزا جونسون لتوجيه رسالة تنديد شديدة اللهجة؟ أم إنه متخصص فقط بملاحقة الدبلوماسيين الإيرانيين واختراع أسباب لمطالبتهم واستدعاء سفيرهم؟”.

وطالب التجمّع “براك بالاعتذار إلى اللبنانيين أولًا، وإلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ثانيًا، وإلى الصحافة اللبنانية ثالثًا، وإلى نقابة المصورين رابعًا”.

وحيّا التجمّع “أهالي الجنوب، وخاصة مدينة الخيام، على خروجهم للاعتراض على زيارته لهذه البقعة الطاهرة التي يعمل هو وأسياده من العدو الصهيوني على الاعتداء عليها وقتل شعبها”.

من جهة ثانية، أعلن التجمّع أن “المطلوب اليوم من الدولة اللبنانية هو إلغاء الموافقة السابقة على مقدّمة الورقة الأميركية، والإصرار على أنه لا مجال للحديث عن سلاح المقاومة إلا بعد الانسحاب الكامل من لبنان، ووقف الاعتداءات والاختراقات الجوية والبرية والبحرية، وإعادة الأسرى، والبدء بعملية إعادة الإعمار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام