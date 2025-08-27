لبنان

الرئيس عون: نحرص على تحقيق الإنماء المتوازن والاهتمام بالمناطق النائية

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون حرصه على “تحقيق الإنماء المتوازن والاهتمام بالمناطق النائية”.

ولفت عون، خلال استقباله يوم الأربعاء وفدًا من منطقة عكار شمال لبنان إلى أن “الأولوية هي لبناء مبنى للجامعة اللبنانية في عكار، وهناك مشروع لإقامة مستشفى عسكري يكون في خدمة أبناء المنطقة”، وأكد أنه “سيتابع موضوع تشغيل مطار الرئيس رينيه معوّض في القليعات”.

وقال عون “واقع منطقة عكار أعرفه تمامًا، ونحن مصمّمون على القيام بخطوات من شأنها إيلاء منطقتكم الاهتمام اللازم”، وأضاف أن “الحكومة، منذ أن حصلت على ثقة المجلس النيابي، أطلقت عددًا من المشاريع الإصلاحية إلى جانب التشكيلات القضائية، وكل ذلك من شأنه المساهمة في العمل على مكافحة الفساد والمحاسبة”، وتابع “عندما تحصل المحاسبة، يكون ذلك بمثابة ضربة للفساد. فلبنان ليس مفلسًا كما سبق وذكرت، لكنه بحاجة إلى إدارة سليمة بعيدة عن الفساد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام