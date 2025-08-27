لبنان

وقفة احتجاجية في صور ألغت زيارة برّاك للمدينة

نظّم عدد من شبّان مدينة صور الجنوبية وجمهور المقاومة وقفة احتجاجية أمام سرايا صور الحكومية، قرب ميناء الصيادين، رفضًا لزيارة المبعوث الأميركي توم برّاك إلى المنطقة.

ورفع المحتجّون لافتات كُتب عليها: “إسرائيل شرّ مطلق” و”أميركا الشيطان الأكبر”، كما ردّدوا هتافات تندّد بالسياسات الأميركية والإسرائيلية. وأُلقيت كلمات خلال الوقفة عبّرت عن رفض الزيارة إلى الجنوب، وخصوصًا إلى مدينة صور.

من جهتها، أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن زيارة برّاك إلى مدينة صور قد أُلغيت لاحقًا، فيما اتخذ الجيش اللبناني إجراءات أمنية مشددة، وانتشر في شوارع المدينة التي كانت مقرّرة ضمن برنامج الزيارة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام