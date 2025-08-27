الأربعاء   
   27 08 2025   
   3 ربيع الأول 1447   
   بيروت 10:56
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    مستشفى العودة – النصيرات: استقبلنا خلال الساعات الماضية 11 شهيداً و30 إصابة جراء قصف الاحتلال تجمعات المواطنين عند “نقطة توزيع المساعدات” إضافة إلى استهدافات أخرى وسط القطاع