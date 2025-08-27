مستشفى العودة – النصيرات: استقبلنا خلال الساعات الماضية 11 شهيداً و30 إصابة جراء قصف الاحتلال تجمعات المواطنين عند “نقطة توزيع المساعدات” إضافة إلى استهدافات أخرى وسط القطاع