اليونان تواجه موجة هجرة غير مسبوقة هذا العام وسط اكتظاظ مراكز الاستقبال في كريت

أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الأحد، أنّ الساعات الـ48 الماضية كانت الأصعب هذا العام من حيث توافد المهاجرين، بعدما أنقذت أكثر من ألف مهاجر قبالة جزيرة كريت، ووصل مئات آخرون إلى شواطئها خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما رفع عدد الموجودين في الجزيرة إلى نحو 2500 مهاجر، متجاوزًا القدرة الاستيعابية لمرافق الاستقبال المحلية.

وقال خفر السواحل اليوناني إنّ السلطات أنقذت، اليوم الأحد، 190 شخصًا كانوا على متن ثلاثة قوارب، بعد رصدها بواسطة طائرات مسيّرة تشغّلها وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية «فرونتكس» قبالة جزيرة كريت، مشيرًا إلى نقل المهاجرين إلى ميناءَي كالي ليمينيس وإيرابيترا القريبين.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في خفر السواحل اليوناني قوله إنّ أكثر من ألف مهاجر أُنقذوا خلال أكثر من 12 عملية منفصلة قبالة كريت، أمس السبت، فيما وصل نحو 700 آخرين إلى شواطئ الجزيرة. كما انتُشل جثمانا مهاجرَين من منطقة صخرية في جزيرة جافدوس المجاورة في اليوم ذاته.

ووصف وزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريس، في تصريح لقناة «سكاي» التلفزيونية، الساعات الـ48 الماضية بأنّها الأصعب منذ بداية العام لجهة أعداد المهاجرين الوافدين، مؤكدًا أنّ أعدادهم تجاوزت القدرة الاستيعابية لمرافق الاستقبال في الجزيرة.

وأظهرت مشاهد بثّتها وسائل إعلام محلية نقل مئات المهاجرين بالحافلات إلى ميناء هيراكليون شرقي الجزيرة، حيث اضطر كثيرون منهم إلى المبيت في العراء، بعدما امتلأت منشأة الاستقبال المؤقتة.

وأوضح بليفريس أنّ سفينة ستتوجّه إلى كريت الأسبوع المقبل، لبدء عمليات نقل منتظمة للمهاجرين إلى مراكز الاستقبال في البرّ الرئيسي اليوناني.

وتشكّل اليونان منذ سنوات بوابة دخول إلى أوروبا للمهاجرين واللاجئين القادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وكانت في صدارة أزمة الهجرة الأوروبية خلال عامَي 2015 و2016، حين وصل نحو مليون شخص إلى جزرها، معظمهم عبر تركيا.

وتراجعت أعداد الوافدين منذ ذلك الحين، مع تعزيز أثينا دورياتها البحرية والحدودية، غير أنّ أعداد المهاجرين القادمين من ليبيا ارتفعت خلال السنوات القليلة الماضية، ومعظمهم من بنغلادش والسودان، ما أوجد مسارًا جنوبيًا جديدًا نحو جزيرة جافدوس والساحل الجنوبي لكريت.

وأدى ارتفاع معدّلات الهجرة في أجزاء من أوروبا إلى تنامي التأييد للأحزاب القومية واليمينية المتطرفة، ودفع العديد من الحكومات إلى تبنّي سياسات أكثر تشدّدًا تجاه الهجرة، ترتكز على مراقبة الحدود والردع وإعادة المهاجرين.

وكثّفت اليونان خلال العام الجاري عمليات إعادة المهاجرين الذين رُفضت طلباتهم، وتسعى بالتعاون مع أربع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي إلى إرسال عدد كبير منهم إلى مركز لترحيل المهاجرين في رواندا، اعتبارًا من العام المقبل.

المصدر: رويترز