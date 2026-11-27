اليونان | المعارضة تطالب الحكومة بتوضيحات بشأن تدريب عسكري مشترك بـ “إسرائيل”

طالب حزب “اليسار الجديد” المعارض في اليونان وزارة الدفاع بتقديم توضيحات بشأن تقارير تفيد بمشاركة جنود يونانيين في تدريبات عسكرية بـ “إسرائيل” مع لواء “كفير”.

وقدم أربعة نواب من الحزب سؤالا برلمانيا طالبوا فيه الحكومة بتوضيح أسباب إجراء اليونان تدريبات عسكرية مشتركة إلى جانب عناصر من لواء “كفير” المتورط في جرائم ضد المدنيين وثقتها منظمات دولية.

وأشار بيان صادر عن الحزب إلى تقرير نشرته وسائل إعلام عبرية في 12 تشرين الثاني / نوفمبر 2026 أفاد بمشاركة عشرات الجنود اليونانيين في تدريبات مشتركة مع وحدة الاستطلاع “سايريت حاروف” التابعة للواء كفير، جنوبي “إسرائيل”.

ولفت البيان إلى أن وزارة الدفاع اليونانية وهيئة الأركان العامة لم تعلنا عن إجراء هذه التدريبات.

وأوضح أن تقريرا أصدرته اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة في حزيران / يونيو 2026، حمل لواء “كفير” المسؤولية عن مقتل طفلين شقيقين يبلغان من العمر 10 و9 أعوام في هجمات بطائرات مسيّرة على قطاع غزة يوم 29 تشرين الثاني / نوفمبر 2025.

وجاء في البيان: “أكد نواب حزب اليسار الجديد أن صمت الحكومة ووسائل الإعلام الكبرى يحرم المجتمع اليوناني من الاطلاع على قضية تمس بشكل مباشر البلاد وقواتها المسلحة وموقفها من القانون الدولي”.

وطالب الحزب وزارة الدفاع بالكشف عما إذا كان جنود يونانيون قد شاركوا في تدريبات مشتركة مع لواء “كفير” خلال تشرين الثاني / نوفمبر الجاري، إضافة إلى توضيح أنشطة التعاون العسكري بين القوات المسلحة اليونانية والإسرائيلية لعام 2026.

المصدر: روسيا اليوم