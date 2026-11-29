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القوات المسلحة اليمنية: 100 غارة جوية وصاروخ شنها النظام السعودي خلال الـ 24 ساعة الماضية استهدف بها الأعيان المدنية في البلاد ليبلغ إجمالي الغارات منذ بدء التصعيد 6224
29-11-2026 19:35 مساءً
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