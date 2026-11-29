القوات المسلحة اليمنية: 100 غارة جوية وصاروخ شنها النظام السعودي خلال الـ 24 ساعة الماضية استهدف بها الأعيان المدنية في البلاد ليبلغ إجمالي الغارات منذ بدء التصعيد 6224