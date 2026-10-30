اليونان تعتقل ثلاثة على خلفية انفجار أودى بحياة ستة في أثينا

قالت السلطات اليونانية إنها ألقت القبض على ​رجلين يونانيين ومواطن ألباني يشتبه ‌في أنهم سرقوا أنابيب غاز نحاسية من أحد المباني، مما تسبب في تسرب ​أدى إلى انفجار أسفر ​عن سقوط قتلى في وسط أثينا ⁠الشهر الماضي.

وأودى الانفجار الذي وقع ​في 25 سبتمبر أيلول في منطقة ​بلاكا السياحية بحياة ستة أشخاص، من بينهم أربعة أمريكيين.

وأفاد مسؤولون في فرقة الإطفاء في ​وقت متأخر من مساء أمس ​الخميس بأن خبراء من وحدة التحقيقات الجنائية ‌التابعة ⁠للفرقة خلصوا بعد إجراء التحقيقات إلى أن المشتبه بهم اتلفوا قبل ساعات من وقوع الانفجار البنية التحتية ​الرئيسية لإمدادات ​الغاز ⁠الطبيعي في المبنى المؤلف من طابقين بعدما انتزعوا أجزاء ​الأنابيب النحاسية.

ووقع الانفجار في ​الساعات ⁠الأولى من صباح ذلك اليوم عندما ضغط أحد السكان على مفتاح إضاءة.

ومن ⁠المتوقع ​أن يمثل المشتبه ​بهم أمام ممثل للادعاء العام اليوم الجمعة.