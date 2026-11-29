غارات روسية تستهدف منشآت للطاقة ومواقع مرتبطة بالصناعات العسكرية الأوكرانية

شنّت القوات المسلحة الروسية غارات جوية باستخدام الطائرات المسيّرة، استهدفت منشآت للبنية التحتية للطاقة ومواقع مرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، إضافة إلى سفينة شحن في البحر الأسود.

ووفق وزارة الدفاع الروسية، أسفرت الغارات عن إلحاق أضرار بمحطات لتوليد الطاقة في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وخاركوف، تُغذّي شركات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، فضلًا عن سفينة شحن جاف تحمل شحنة تابعة للقوات الأوكرانية في البحر الأسود.

كما طالت الغارات ورشًا داخل مصنع «فيليب موريس» للتبغ في خاركوف، كانت تُستخدم لإنتاج الذخائر للقوات المسلحة الأوكرانية.

المصدر: موقع المنار