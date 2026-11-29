اتحاد الوفاء يدعو إلى تحرّك نقابي وعمالي دولي لوقف العدوان على فلسطين ومواجهة التطبيع

أكد اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وقوفه الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل، وما يتعرّض له من قتل وتهجير وحصار وتدمير واستهداف لمقوّمات حياته وحقوقه الوطنية والإنسانية.

وشدّد الاتحاد، في بيان، على أنّ فلسطين ستبقى قضية الأمة المركزية، وقضية شعب يواصل نضاله المشروع من أجل تحرير أرضه واستعادة حقوقه الوطنية وإقامة دولته على كامل أراضيه، وعاصمتها القدس الشريف، معتبرًا أنّ محاولات إخضاع الشعب الفلسطيني وكسر إرادته لن تنال من تمسّكه بأرضه وحقّه في المقاومة والدفاع عن وجوده وكرامته.

وأكد الاتحاد أهمية تعزيز جبهة التضامن بين الشعوب والقوى الحرة والحركات النقابية والعمالية في مواجهة الاحتلال ومشاريعه التوسّعية والاستعمارية، داعيًا الحركة النقابية والعمالية العربية والدولية إلى الارتقاء بمواقفها من بيانات التضامن إلى خطوات عملية فاعلة.

وطالب بإطلاق تحرّكات نقابية وعمالية واسعة لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته، والضغط لوقف العدوان والحصار وإنهاء الاحتلال، وتعزيز التضامن مع العمال الفلسطينيين الذين يتعرّضون للاستهداف والتجويع والحرمان من أبسط حقوقهم، فضلًا عن توحيد الجهود النقابية الدولية في مواجهة التطبيع مع الاحتلال وكلّ أشكال التعاون التي تسهم في دعمه واستمرار عدوانه.

وأشار الاتحاد إلى أنّ العمال والنقابيين في قلب معركة الدفاع عن كرامة الإنسان وحقوق الشعوب، وأنّ مسؤوليتهم تتجاوز المطالب المهنية والاجتماعية لتشمل الوقوف إلى جانب قضايا التحرّر والعدالة ورفض الهيمنة والاستعمار.

وتوجّه الاتحاد بالتحية إلى الشعب الفلسطيني وشهدائه وجرحاه وأسراه، وإلى الشعوب والقوى التي لم تتخلَّ عن فلسطين وحقّها في الحرية، ولا سيما الجمهورية الإسلامية في إيران والمقاومة في لبنان والشعب اليمني والشعوب العربية الحرة، وفي مقدّمها الشعبان المغربي والتونسي.

وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد أنّ «فلسطين ستبقى بوصلة الأحرار، وأنّ التضامن معها موقف ثابت لا تحكمه المواسم ولا تبدّله الضغوط».

المصدر: موقع المنار