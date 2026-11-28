اتحاد نقابات العاملين في تربية وصيد الأسماك: ادعاءات الاحتلال بشأن الصيادين أكاذيب لتبرير العدوان

رفض اتحاد نقابات العاملين في تربية وصيد الأسماك “أكاذيب العدو الإسرائيلي وترويج الادعاءات المفبركة لتوفير غطاء لعدوانه أمام المجتمع الدولي، وهذه المرة عبر الزعم بأن قوارب الصيد المدنية، ولا سيما في جنوبنا الصابر والصامد، تُستخدم غطاءً لأنشطة استخبارية أو تتعاون مع المقاومة”.



وقال: “نرفض هذه الادعاءات جملةً وتفصيلاً، ونؤكد أنها لا تستند إلى أي حقيقة، وتهدف إلى تهيئة الذرائع لاستهداف الصيادين وقواربهم ومصادر رزقهم. وليَعلم العالم أجمع أن ما يحاول العدو تصويره على أنه تهمة هو، بالنسبة إلينا، شرف لا ندّعيه ولا نحتاج إلى ادعائه. فنحن نعتز بمقاومتنا الباسلة، التي لم تطلب يوماً من مجتمع الصيادين أي تدخل أو مساعدة، وهي المقاومة التي نذرت نفسها للدفاع عن شعبها ووطنها، وكانت ولا تزال أحرص على حماية أهلها وتجنيبهم المخاطر والأذى”.

أضاف: “إذ ندعو جميع العاملين في قطاع الصيد البحري والصيادين اللبنانيين إلى إدانة هذه الادعاءات، نطالب المجتمع الدولي والهيئات المعنية بتحمّل مسؤولياتها في حماية الصيادين المدنيين وضمان سلامتهم وحقهم في العمل وكسب الرزق. ونطالب السلطة اللبنانية بتحمّل مسؤولياتها الوطنية في حماية الصيادين اللبنانيين، والتحرك العاجل لوقف تهديدات الاحتلال وعدوانه، وضمان سلامة الصيادين وصون حقوقهم ومصادر رزقهم، وعدم الاكتفاء بمواقف هشة”.

واكد ان “الصياد اللبناني ليس هدفاً، وحقه في العمل والحياة لن يسقط بتهديدات الاحتلال”.