الإتحاد العمالي جدد التزامه الثابت بالدفاع عن حقوق المرأة العاملة وحمايتها من كافة أشكال العنف والتمييز

جدّد الإتحاد العمالي العام في لبنان، بمناسبة انطلاق حملة ال16 يوماً العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، ولمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء الذي يصادف في 25 تشرين الثاني من كل عام، التزامه الثابت بالدفاع عن حقوق المرأة العاملة وحمايتها من كافة أشكال العنف والتمييز في مواقع العمل وفي المجتمع على حدٍّ سواء.

وقال إنّ الظروف الاقتصادية والإجتماعية الضاغطة التي يمرّ بها لبنان، وما يرافقها من أزمات معيشية وتراجع في فرص العمل اللائق، ضاعفت حجم التحديات والمخاطر التي تواجهها النساء العاملات خاصةً، مما يستدعي تحركاً جدياً ومسؤولاً من كافة الأطراف المعنية لضمان بيئة عمل آمنة وعادلة تحفظ كرامة المرأة العاملة.

وانطلاقاً من دوره النقابي والإجتماعي الريادي، شدّد الإتحاد العمالي العام على النقاط التالية:



1- تطبيق القوانين وتطويرها: ضرورة التشدّد في تطبيق قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه (القانون رقم 205)، والعمل على سدّ الثغرات التشريعية في قانون العمل اللبناني لضمان المساواة الكاملة في الأجور والفرص، وحماية المرأة من الصرف التعسفي والإبتزاز. وهنا يوجّه الإتحاد العمالي العام التحية لكل رب عمل لا يتكتمّ عن أي تحرّش أو عنف جرى في مؤسسته ولا يحجّمه ويهمشه، بل يتخّذ العقوبات والإجراءات المناسبة ويطبّق القانون والأعراف والأنظمة الداخلية لمؤسسته لمحاسبة المعنّف ووضعه عند حدّه.



2- التصديق على الإتفاقيات الدولية: يطالب الإتحاد العمالي العام الحكومة اللبنانية ومجلس النواب بالإسراع في التصديق على إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (190) بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، ووضع الآليات التنفيذية اللازمة لتطبيقها في القطاعين العام والخاص.



3- تعزيز الدور النقابي: التأكيد على أهمية تفعيل اللجان النسائية داخل النقابات والإتحادات العمالية، وتنظيم ورش عمل وتوفير قنوات آمنة وسرية للإبلاغ عن أي انتهاكات أو ممارسات عنفية. وهنا يتوجّه الإتحاد العمالي العام في لبنان بالشكر والتحية والتقدير لكل القضاة والمحامين / ات والهيئات والجمعيات النسائية التي تعنى بشؤون المرأة وتتابع حالات العنف والتحرش التي تحصل في أماكن العمل كما يشكر الإتحاد قوى الأمن الداخلي على سرعة استجابتها وتعاطيها مع مواضيع العنف والتحرش ويدعو هذه الجهات كما الإتحادات والنقابات لعقد المزيد من النشاطات التوعوية للنساء في مجتمعنا.



4- الحماية الاجتماعية: ربط مكافحة العنف بتأمين شبكات أمان إجتماعي وصحي شاملة للمرأة العاملة، باعتبار أنّ الإستقلال الاقتصادي هو حجر الأساس في تحصين المرأة وحمايتها من مختلف أشكال الإستغلال.

وحيا الإتحاد العمالي العام نضال المرأة اللبنانية عامةً وخاصةً الجنوبية وصمودها في بيئتها وفي ميادين العمل والإنتاج رغم كل الصعاب، ويدعو كافة النقابات العمالية وأصحاب العمل ومؤسسات المجتمع المدني، كما ذكرنا، الى تضافر الجهود على مدار العام وليس فقط خلال هذه الحملة، لبناء بيئة عمل خالية من العنف والتمييز، وترسيخ ثقافة الإحترام والعدالة الاجتماعية والعمل اللائق.



ووجه الإتحاد العمالي التحية لكل رجل نبيل، شهم، وصاحب حقّ يقف الى جانب المرأة المعنفة أو المتحرّش بها ويعرف قيمتها ويمنحها الثقة اللازمة لتمكينها ونجاحها في المجتمع أينما وُجدت، وهذا نابع من تربيته الصالحة بدءاً من المنزل، وصولاً الى المدرسة والجامعة ثمّ ميادين العمل، علماً أنّ وصول المرأة الى قمة الهرم الإداري في أي مؤسسة يرتبط بالفعل بتحسن الأداء المالي للمؤسسات، ويعود ذلك الى آليات إدارية واقتصادية ملموسة وليس مجرد مصادفة.