تصعيد العدوان السعودي على اليمن.. غارات على صعدة وصنعاء واستهداف منشأة نفطية في إب

شنّ الطيران الحربي السعودي غارات على القرى الحدودية في مديريتي مران والظاهر بمحافظة صعدة، في إطار التصعيد العسكري على المناطق اليمنية الحدودية.

وفي العاصمة صنعاء، أُصيب سبعة مواطنين، معظمهم من الأطفال، جراء استهداف منازل مأهولة في حي الحتارش بمديرية بني الحارث، وذلك بعدما شنّ الطيران السعودي غارات على حي الروضة السكني في شارع فلسطين.

وفي سياق متصل، أدانت شركة النفط اليمنية استهداف خزانات محطة للمحروقات في منطقة السحول بمحافظة إب، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين وإلحاق أضرار بالمنشأة والممتلكات المجاورة.

المصدر: موقع المنار