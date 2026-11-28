13 جريحاً بينهم نساء إثر هجمات للنظام سعودي على حي سكني بالعاصمة صنعاء

أُصيب 13 مواطناً بينهم نساء، بينهم 3 إصابات حرجة، جراء استهداف طيران النظام السعودي حي بئر أبو شملة السكني بمديرية التحرير في العاصمة صنعاء.

وأوضح موفدنا في صنعاء أن الغارة أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين، فيما ارتفعت حصيلة الجرحى إلى 13، بينهم نساء، في حين تضررت منازل ومحال تجارية جراء الاستهداف.

وأشار إلى أن 8 منازل و3 محال تجارية تضررت نتيجة الهجمات على الحي السكني، إضافة إلى أضرار مادية أخرى في ممتلكات المواطنين.

وكانت حصيلة أولية قد أفادت بإصابة 5 مواطنين جراء استهداف حي بئر أبو شملة، قبل أن ترتفع الحصيلة إلى 13 جريحاً، بينهم 3 إصابات حرجة.

المصدر: المسيرة نت