استشهاد طفل وإصابة آخر في تعز وغارات وقصف سعودي على صعدة وحجة

استشهد طفل وأُصيب آخر جراء استهداف القوات السعودية لهما في وادي الضباب بمديرية جبل حبشي في محافظة تعز، فيما تواصلت الاعتداءات السعودية على محافظتي صعدة وحجة.

وفي محافظة صعدة، شنّ الطيران السعودي 27 غارة منذ فجر اليوم، بينها 20 غارة على مديرية سحار، التي تعرّضت أيضًا لاستهداف بصاروخين منذ الصباح، بعدما أفادت حصيلة سابقة بتعرّض المديرية لـ12 غارة.

كما استهدف القصف المدفعي السعودي قرى آهلة بالسكان في عزلة غافرة بمديرية الظاهر الحدودية، والمناطق الشمالية من مديرية رازح الحدودية.

وفي محافظة حجة، شنّ الطيران السعودي غارتين على مديرية عبس.

وفي السياق، أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى تحرير ستة من أسرى القوات المسلحة اليمنية، في إطار عملية تبادل محلية بمحافظة لحج.

المصدر: موقع المنار