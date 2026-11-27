اليونيفيل تواصل إزالة الألغام في جنوب لبنان لدعم عودة الأهالي إلى ديارهم

أكدت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» أنّ عمليات إزالة الألغام وتطهير الطرق التي تنفّذها في جنوب لبنان تسهم في تعزيز سلامة العائلات العائدة إلى ديارها وتسهيل وصولها إلى الخدمات الأساسية.

وأوضحت «اليونيفيل»، في بيان، أنّ الطرق والحقول والمسارات المألوفة بالنسبة إلى العائلات العائدة إلى ديارها في الجنوب، لا تزال تخفي مخاطر خلّفتها الأعمال العدائية الأخيرة.

وأشارت إلى أنّ عمليات إزالة الألغام تخدم الاحتياجات العسكرية والمدنية على حدّ سواء، لافتةً إلى تعاونها مع الجيش اللبناني والمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام ودائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام والشركاء في الأمم المتحدة.

وأضافت أنّ هذه الجهود تشمل عمليات التطهير والتدريب والتوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة، بما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية وترسيخ ثقافة السلامة.

المصدر: موقع المنار