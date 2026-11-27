بالفيديو | مقاتلة أميركية تبتعد عن المجال الجوي الايراني بعد تلقيها نيراناً تحذيرية… والحرس الثوري يؤكد: مجالنا الجوي خط أحمر



أعلنت العلاقات العامة لقوة الجوفضاء في حرس الثورة الإسلامية الايرانية في بيان أنه “اقتربت مقاتلة واحدة من طراز F-16 تابعة للجيش الأمريكي من المجال الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في أثناء تنفيذها مهمة مرافقة وتوفير غطاء جوي للسفن المخالفة، وذلك في المنطقة الواقعة جنوب شرق جزيرة هنغام. وقد واجهت نيراناً تحذيرية أطلقتها منظومة الدفاع الجوي الحديثة والمتطورة التابعة لقوة الجوفضاء في حرس الثورة، وبعد تنفيذها مناورة حادة، اضطرت إلى تغيير مسارها والابتعاد عن المجال الجوي للبلاد”.



هذا وحذّر حرس الثورة الإسلامية الايرانية من أن “أي محاولة للالتفاف على أنظمة مراقبة وإدارة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز أمر غير مقبول، وأن استمرار مثل هذه التصرفات قد يلحق خسائر أكبر بالمخالفين والقوات العسكرية التي تدعمهم”.



كما أكد بيان الحرس لقادة الجيش الأمريكي أن “المجال الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية يُعدّ خطاً أحمر للقوات المسلحة في البلاد، وأنه في حال تكرار الاعتداء واستمرار انتهاك هذا المجال من جانب المقاتلات الأمريكية، فإنها ستواجه رداً حازماً من منظومات الدفاع الجوي؛ وهو رد قد يفضي إلى مصير مماثل لمصير مقاتلة F-15 والطائرات المسيّرة الأمريكية التي تم استهدافها”.

المصدر: موقع المنار