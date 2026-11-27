ترامب: الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا لا يشكل تهديداً أمنياً

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه اطلع على معلومات كافية تفيد بأن جنسن هوانغ، المدير التنفيذي لشركة إنفيديا، لا يشكل تهديدا أمنيا، مشيدا في الوقت نفسه بتدخل إدارته لإعادته إلى منصبه.

وقال ترمب للصحفيين الخميس في منتجعه في مارالاغو “أعتقد أنه على ما يرام تماما”.

وردا على سؤال حول كيفية تيقنه من ذلك في حين أن وزارة العدل الأميركية قالت إنها لم تجر أي تحقيق بشأنه، أجاب ترامب بأن اعتقاده يستند إلى معلومات كثيرة لديه.

واضطر هوانغ، وهو شخصية محورية في ثورة الذكاء الاصطناعي، إلى الاستقالة في وقت سابق من هذا الشهر بعد الكشف عن إقامته علاقة مع مسؤولة في قطاع الأعمال يشتبه بأنها على صلة بأجهزة الاستخبارات الصينية وربما ساعدت الصين في الحصول على رقائق إلكترونية متطورة، الأمر الذي يعد انتهاكا لقواعد التصدير الأميركية.

وأدت استقالة هوانغ المفاجئة إلى هبوط حاد في سعر سهم شركة إنفيديا، قبل أن يشهد السهم تعافيا جزئيا عقب قرار مفاجئ من مجلس الإدارة بإعادة هوانغ إلى منصبه.

وكشف ترمب أنه ومسؤولين آخرين في إدارته عملوا خلف الكواليس للدفع باتجاه إعادة هوانغ إلى رئاسة إنفيديا، في خطوة تُعد تدخلا غير معتاد من جانب الحكومة في عملية اتخاذ القرار داخل شركة كبرى.

وقال ترمب الخميس “تابعت ما كان يحدث في الشركة وما كان يجري مع السهم، وأعتقد أن عودته أمر رائع”.

وأضاف تعليقا على دعمه إعادة هوانغ إلى الشركة “أعتقد أنني قمت بعمل عظيم من أجل بلدنا، بل ومن أجل العالم أيضا”.

وعندما سُئل عما إذا كان قد تحدث مع هوانغ منذ الإعلان عن إعادته إلى منصبه، أجاب ترمب بالنفي، لكنه عاد ليقول لاحقا “عندما تحدثت معه، كان سعيدا للغاية بالعودة ووصفها بأنها ولايته الثانية”.

المصدر: وكالات