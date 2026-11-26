مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الاربعاء 26-11-2026

كتابة: علي حايك

تقديم: محمد قازان

زيتونةٌ لا شرقيةٌ ولا غربيةٌ، بل لبنانيةٌ جنوبيةٌ، ومع كل ما مسَّها وأرضَها من نارٍ ودمارٍ، أضاءت بزيتها ودماء أهلها، فكانت في اليوم العالمي لشجرة الزيتون عنوانًا للصمود وللجنوب، وعنوانًا للهوية الوطنية، التي يصعب على المحتلين تزويرُها، وعلى المستسلمين بيعُها أو تجاوزُ تاريخها وجذورها المزروعة كأهلها في عمق الوطن.

ومع حصاد مواسم الزيتون والجهاد والصمود، فإن زيتون الجنوب وزيتَه قد انتصر، كما أكد الرئيس نبيه بري، وسينتصر أهلُه بتضحياتهم وصمودهم، وصبرهم الذي لن يكون بلا حدود، كما أكد الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم بالأمس.

وفي يوم شجرة الزيتون، الذي كان للبنان دورٌ في إقراره لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والتعليم «اليونسكو»، تعلَّم الجنوبيون أن غصن زيتونهم لا يُهدى لعدوٍّ، وأن جذعَه لا يستسلم لكل ريحٍ أو عاصفةٍ هبَّت على بلادنا، وما أكثرَها. وعلى المُكْثِرين من التمايل وفق الرياح الأميركية وغيرها، أن يتعلموا من زيتون الجنوب.

وفي لبنان وجنوبه أبناءٌ للأرض والزيتون، مزارعون وعمالٌ ومعلمون وأطباء ومحامون ومهندسون، معبَّؤون بحبِ الوطنِ والتضحيةِ من أجل كرامته، هم التعبويُّون الذين يحتفلون بيومِ التعبئة وما يعنيه من تطوعٍ وتفانٍ وإيثارٍ، ويُخلصون لمدرسة الإمام الحسين عليه السلام، كما وصفهم قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد مجتبى الخامنئي.

في توصيف الواقع الوطني، يومياتٌ تعيد نفسَها وسط ترنح الأزمات، من العدوانية الصهيونية المتمادية جنوبًا على عينِ السلطة واتفاق الاطار، إلى تمادي الأزمةِ الاقتصادية والاجتماعية التي أعادت تحريك الإضرابات، من السائقين العموميين بالأمس إلى إضراب موظفي القطاع العام غدًا، وسط تشتت السلطة وضياعِها بين الوعود الأميركية والإقليميةِ، والحقائقِ المُرَّةِ بالإفلاس الاقتصادي والمالي وحتى السياسي.

في سياسات المنطقةِ، الرسائل النارية على حالها، ولا اختراق من الوسطاء للجدار الحائل بين الاتفاق الايراني الاميركي، اما حالُ المُحَرِّضِ الصهيوني، أي بنيامين نتنياهو، ففي أسوء مراحلِهِ السياسيةِ، مع الاخبارِ التي تتحدثُ عن اقترابِ غريمهِ “غادي ازنكوت” من تشكيل الحكومة..

في اليمن يزداد شكل العدوان السعودي على الشعب اليمني بشاعةَ، مع المجازر المتنقلة بحق المدنيين بين المدنِ والمحافظات، فيما يُحافظ الجيش اليمني على حِدَّةِ القصاص، مستهدفاً المقرات العسكرية والنفطية والمالية، بضربات موجعة تستنزفُ أهل العدوان واقتصادهم..

المصدر: موقع المنار