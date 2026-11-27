المستشار الثقافي الإيراني يزور ضريح الشهيد محمد عفيف في صيدا في الذكرى الثانية لاستشهاده

زار المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان، الدكتور محمد رضا مرتضوي، على رأس وفد من المستشارية الثقافية، ضريح الإعلامي الشهيد محمد عفيف في روضته بمجمع السيدة الزهراء (عليها السلام) في صيدا، لمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاده.

وكان في استقبال الوفد شقيق الشهيد، الجريح حسن النابلسي، ومسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر وكوادر القطاع. وتلا المشاركون سورة الفاتحة على ضريح الشهيد محمد عفيف وأضرحة والده العلامة الشيخ عفيف النابلسي، والشهيد الشيخ صادق النابلسي، ومحمد باقر بهاء النابلسي.

وقدّم الشيخ ضاهر للوفد شرحًا مفصّلًا عن الاعتداءات التي طالت مدينة صيدا ومجمع السيدة الزهراء خلال معركتَي «أولي البأس» و«العصف المأكول»، مستعرضًا محطّات من حياة العلامة النابلسي والشهداء، ومؤكّدًا «المضي على خط المقاومة والجهاد حتى تحقيق الأهداف التي رسمها كل الشهداء وعلى رأسهم سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله».

من جهته، وجّه مرتضوي التبريك إلى آل النابلسي بالشهداء، وإلى عائلات شهداء المقاومة في لبنان وفلسطين، معاهدًا على المضيّ في طريقهم وحفظ دمائهم وتضحياتهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام