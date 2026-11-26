فرنسا | البحرية تعترض غواصة شبه مغمورة يشتبه في ارتباطها بتهريب المخدرات

اعترضت البحرية الفرنسية مركبة شبه مغمورة يُشتبه في تورطها في تهريب المخدرات في المحيط الأطلسي، حسبما أفاد مدعٍ، بعد أيام من توقيف سفينة مماثلة كانت تحمل عدة أطنان من الكوكايين.

وقالت مدعية الجريمة المنظمة فانيسا بيريه إن “المركبة شبه المغمورة كانت ترفع أي علم وكان يُشتبه في تورطها في تهريب المخدرات” عندما اعترضتها القوات الفرنسية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وأضافت أنه لم يتم العثور على مخدرات، لكن “موقع المركبة وغياب العلم وطبيعتها السرية والأغراض المكتشفة على متنها” أدت إلى توقيف اثنين من أفراد الطاقم.

ونُفذت العملية بالتعاون مع البحرية الكولومبية وقوة المهام المشتركة بين الوكالات الجنوبية الأمريكية.

وقالت بيريه إن الاستيلاء على المركبة “يوجه ضربة قاسية لللوجستيات مهربي المخدرات”.

وأشارت إلى أنه كانت هذه ثاني عملية اعتراض لمركبة شبه مغمورة في الأسابيع الأخيرة تنفذها القوات الفرنسية المتمركزة في منطقة البحر الكاريبي، موضحة أن هذه المركبات مصممة للإبحار على مستوى منخفض في الماء مما يجعل رصدها أو اكتشافها بالرادار أكثر صعوبة.

وفي 12 نوفمبر، صادرت البحرية الفرنسية ما يقرب من 150 كيلوغراماً (330 رطلاً) من الكوكايين من مركبة مماثلة.

وقالت السلطات آنذاك إن بقية الشحنة، التي بلغت عدة أطنان، غرقت مع المركبة شبه المغمورة.

المصدر: وكالة يونيوز