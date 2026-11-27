النائب علي عمّار: سكوتنا ليس ضعفاً ولن نقع في فخ اليأس والإحباط

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمّار أن سكوت المقاومة عن بعض المواقف في لبنان لا يعبر عن ضعف أو وهن، بل يأتي انطلاقاً من الحرص على مصلحة لبنان، محذراً من محاولات العدو الإسرائيلي الإيقاع بين المقاومة والجيش اللبناني، ومشدداً على أن هذه المحاولات لن تنجح في استدراجهما إلى مواجهة تخدم حسابات الاحتلال.

وفي كلمة خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد القائد حسن قاسم رضا (الحاج أبو علي رضا)، في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاده، في حسينية مجمع أمير المؤمنين (ع) في برج البراجنة، شدد عمّار على ضرورة الحفاظ على أعلى درجات الجهوزية والاستعداد لمواجهة العدو الإسرائيلي، مؤكداً أن محاولات بث اليأس والإحباط لن تنال من صلابة المقاومة.

ودعا عمّار إلى تعزيز الوحدة بين اللبنانيين، مشيراً إلى كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري بضرورة التعامل مع بعضهم بوصفهم فريقاً واحداً، لا فريقين، ومؤكداً أن العدو الذي يستهدف لبنان لا يميّز بين حزب وحركة أو شخص وآخر.

وختم بالتأكيد على أن المرحلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة تستدعي التضامن والتكافل والتعاون بين اللبنانيين لتجاوز التحديات.

المصدر: العلاقات الإعلامية