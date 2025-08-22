عربي وإقليمي

إعلام العدو: دمشق وتل أبيب اتفقتا “أمنياً” بنسبة 80%

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن سوريا وكيان الاحتلال “أحرزتا تقدماً كبيراً على صعيد توقيع اتفاق أمني، مع بقاء بعض نقاط الخلاف بين الطرفين”ـ على حد تعبيرها.

ونقلت الهيئة عن مصادر سورية لم تسمها، أنه “تم الاتفاق على نحو 80% من المحاور الأمنية، مع بقاء بعض نقاط الخلاف، أبرزها طلب إسرائيل إبقاء قواتها في عدة مواقع استراتيجية داخل الأراضي السورية، بما في ذلك محطة الرادار على جبل الشيخ وتل رئيسي في القنيطرة”.

وكشفت المصادر أن الرئيس السوري أحمد الشرع عين مندوباً جديداً لسوريا في الأمم المتحدة، ليقود مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي الأميركي استعداداً للقاء مرتقب في نهاية أيلول بواشنطن.

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن التقارير حول اتفاقات أمنية مرتقبة بين سوريا والكيان، برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تمثل تمهيداً غير تقليدي لجائزة «نوبل» السلام التي يطمح إليها.

وتصدرت المواقع والفضائيات الإسرائيلية، خلال الساعات الماضية، التقارير المنسوبة لمسؤولين سوريين كبار التي تشير إلى أن دمشق و”تل أبيب” قد توقعان اتفاقية أمنية برعاية أميركية في 25 أيلول/سبتمبر المقبل، بعد خطاب الشرع الأول في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكدت التقارير أن الاتفاق المرتقب يقتصر على الجوانب الأمنية لتخفيف التوتر بين البلدين، وليس اتفاق سلام شامل في المستقبل القريب.

وأشارت المصادر حسبما نقلت وسائل إعلامية إلى أن “النتائج الإيجابية للقاء الوزيرين أسعد الشيباني ورون ديرمر في باريس، برعاية أميركية، أسهمت في تعزيز أجواء اللقاء المرتقب، بين الشرع ونتنياهو في واشنطن”، حسب قول المصادر.

المصدر: مواقع إخبارية