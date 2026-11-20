الأمم المتحدة: أكثر من 12% من أطفال غزة يعانون التقزم نتيجة سوء التغذية المزمن فيما تعاني أكثر من 7% من النساء الحوامل والمرضعات سوء التغذية وسط تدهور الرعاية الصحية ونقص الغذاء