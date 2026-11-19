بالفيديو | صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء زوطر الجنوبية

مشاهد توثّق إطلاق العدو الإسرائيلي صواريخ اعتراضية في أجواء بلدة زوطر الجنوبية، قبل قليل.