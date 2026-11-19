صفا يدعو «المؤتمر الشعبي اللبناني» إلى المشاركة في وقفة تضامنية مع الأسرى اللبنانيين والفلسطينيين

دعا رئيس «مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب» محمد صفا «المؤتمر الشعبي اللبناني» إلى المشاركة في الوقفة التضامنية مع الأسرى اللبنانيين والفلسطينيين، المقرّرة في العاشر من كانون الأول المقبل، لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وجاءت الدعوة خلال لقاء استقبل فيه رئيس «المؤتمر الشعبي اللبناني» المحامي عبد الناصر المصري صفا في مقرّ المؤتمر في برج أبي حيدر، بحضور الحقوقية شاهيناز غياض، ومسؤول بيروت في المؤتمر الدكتور عماد جبري، ورئيس هيئة أبناء العرقوب الدكتور محمد حمدان، ورئيس «اتحاد الشباب الوطني» وسام الطرابلسي.

وعرض صفا دور «مركز الخيام» ومبادراته في متابعة ملفّ الأسرى والمخطوفين لدى الاحتلال الإسرائيلي. وشدّد على ضرورة رفع الصوت لتسليط الضوء على معاناتهم، في ظلّ «الإجرام الصهيوني» وتكتّم الاحتلال على المعلومات المتعلّقة بهم.

وأثنى المصري على جهود المركز، مؤكّداً ضرورة تكامل الجهود في مواجهة الاحتلال وجرائمه. وشدّد على أنّ المرحلة صعبة وتتطلّب تعاون الجميع لوقف العدوان وتحرير الجنوب والأسرى وتأمين عودة الأهالي.

وأشار المصري إلى دور «المؤتمر الشعبي اللبناني» ونضاله في الجنوب، وإلى دور أبناء منطقة العرقوب في مواجهة الاحتلال ومشاريعه. وتطرّق إلى طرح قضية احتلال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا في المحافل المحلية والدولية، معتبراً أنّ النظام اللبناني القديم ومعظم الحكومات التي تعاقبت بعد اتفاق الطائف قصّروا في متابعة قضية التلال والمزارع المحتلّة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام