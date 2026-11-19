وزير العمل يبحث مع نائب السفير الإيراني تعزيز التعاون في شؤون العمل والعمّال

بحث وزير العمل الدكتور محمد حيدر مع نائب السفير الإيراني في لبنان حميد ثاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين لبنان وإيران في مجالات العمل وشؤون العمّال، وتبادل الخبرات في السياسات العمالية وتنظيم سوق العمل.

جاء ذلك خلال زيارة تعارفية استقبل فيها حيدر، في مكتبه، نائب السفير الإيراني يرافقه المستشار السياسي السيد ميثم قهرماني. وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والتطوّرات السياسية والأمنية الراهنة وانعكاساتها على استقرار المنطقة.

وأكّد الجانبان أهمية الحوار والتشاور في مواجهة التحدّيات الإقليمية، وضرورة احترام سيادة الدول واستقلالها، والعمل على تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام